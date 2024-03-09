Смертельна ДТП на Салтівці: збили пішохода (фото)

У Харкові близько 21:45 8 березня водій авто «Mitsubishi Outlander» збив на смерть 38-річного чоловіка.

ДТП сталася у Салтівському районі на проспекті Тракторобудівників, повідомили у ГУ Нацполіції в Харківській області. За кермом авто був 45-річний водій. Внаслідок аварії пішохід отримав тяжкі тілесні ушкодження. Він помер в кареті «швидкої».

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) ККУ.