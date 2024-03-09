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Смертельна ДТП на Салтівці: збили пішохода (фото)

Події 12:14   09.03.2024
Вікторія Яковенко
Смертельна ДТП на Салтівці: збили пішохода (фото) Фото: ГУНП в Харківській області

У Харкові близько 21:45 8 березня водій авто «Mitsubishi Outlander» збив на смерть 38-річного чоловіка.

ДТП сталася у Салтівському районі на проспекті Тракторобудівників, повідомили у ГУ Нацполіції в Харківській області. За кермом авто був 45-річний водій. Внаслідок аварії пішохід отримав тяжкі тілесні ушкодження. Він помер в кареті «швидкої».

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) ККУ.

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Фото: ГУНП в Харківській області

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 9 Березня 2024 в 12:14;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові близько 21:45 8 березня водій авто «Mitsubishi Outlander» збив на смерть 38-річного чоловіка.".