Смертельна ДТП на Салтівці: збили пішохода (фото)
Фото: ГУНП в Харківській області
У Харкові близько 21:45 8 березня водій авто «Mitsubishi Outlander» збив на смерть 38-річного чоловіка.
ДТП сталася у Салтівському районі на проспекті Тракторобудівників, повідомили у ГУ Нацполіції в Харківській області. За кермом авто був 45-річний водій. Внаслідок аварії пішохід отримав тяжкі тілесні ушкодження. Він помер в кареті «швидкої».
Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) ККУ.
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- • Дата публікації матеріалу: 9 Березня 2024 в 12:14;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові близько 21:45 8 березня водій авто «Mitsubishi Outlander» збив на смерть 38-річного чоловіка.".