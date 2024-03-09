Смертельное ДТП на Салтовке: сбили пешехода (фото)

В Харькове около 21:45 8 марта водитель авто «Mitsubishi Outlander» сбил насмерть 38-летнего мужчину.

ДТП произошло в Салтовском районе на проспекте Тракторостроителей, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области. За рулем авто находился 45-летний водитель. В результате аварии пешеход получил тяжкие телесные повреждения. Он умер в карете «скорой».

Следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УКУ.