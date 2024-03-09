Смертельное ДТП на Салтовке: сбили пешехода (фото)
Фото: ГУНП в Харьковской области
В Харькове около 21:45 8 марта водитель авто «Mitsubishi Outlander» сбил насмерть 38-летнего мужчину.
ДТП произошло в Салтовском районе на проспекте Тракторостроителей, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области. За рулем авто находился 45-летний водитель. В результате аварии пешеход получил тяжкие телесные повреждения. Он умер в карете «скорой».
Следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УКУ.
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- • Дата публикации материала: 9 марта 2024 в 12:14;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове около 21:45 8 марта водитель авто «Mitsubishi Outlander» сбил насмерть 38-летнего мужчину.".