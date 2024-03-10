Пьяный водитель в Харькове предлагал копам 300 долларов

О том, что водитель автомобиля «Ford» сел за руль нетрезвым, патрульной полиции сообщил «небезразличный гражданин».

Автомобиль ехал в сторону проспекта Гагарина. Копы его остановили.

«В ходе общения инспекторы обнаружили у водителя признаки алкогольного опьянения. Осмотр на состояние опьянения мужчина прошел с помощью прибора «Drager Alcotest», результат которого составил 1,75 промилле», — сообщила пресс-служба Патрульной полиции Харьковской области.

Когда же полицейские сообщили водителю, что на него составят админпротоколы, он предложил «решить вопрос» за 300 долларов США.

«На предупреждение об уголовной ответственности за предложение неправомерной выгоды гражданин не реагировал, потому на место патрульные вызвали следственно-оперативную группу. В дальнейшем оценку его действиям дадут следователи», — отметили в Патрульной полиции.

Также на водителя составили админпротокол за управление авто в нетрезвом виде.