Пьяный водитель в Харькове предлагал копам 300 долларов
О том, что водитель автомобиля «Ford» сел за руль нетрезвым, патрульной полиции сообщил «небезразличный гражданин».
Автомобиль ехал в сторону проспекта Гагарина. Копы его остановили.
«В ходе общения инспекторы обнаружили у водителя признаки алкогольного опьянения. Осмотр на состояние опьянения мужчина прошел с помощью прибора «Drager Alcotest», результат которого составил 1,75 промилле», — сообщила пресс-служба Патрульной полиции Харьковской области.
Когда же полицейские сообщили водителю, что на него составят админпротоколы, он предложил «решить вопрос» за 300 долларов США.
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«На предупреждение об уголовной ответственности за предложение неправомерной выгоды гражданин не реагировал, потому на место патрульные вызвали следственно-оперативную группу. В дальнейшем оценку его действиям дадут следователи», — отметили в Патрульной полиции.
Также на водителя составили админпротокол за управление авто в нетрезвом виде.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: взятка, водій, водитель, новости Харькова, полиция, пьяный водитель;
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- • Дата публикации материала: 10 марта 2024 в 08:17;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О том, что водитель автомобиля «Ford» сел за руль нетрезвым, патрульной полиции сообщил «небезразличный гражданин»".