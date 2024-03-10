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Пьяный водитель в Харькове предлагал копам 300 долларов

Происшествия 08:17   10.03.2024
Оксана Горун
Пьяный водитель в Харькове предлагал копам 300 долларов Фото: Патрульная полиция Харьковской области

О том, что водитель автомобиля «Ford» сел за руль нетрезвым, патрульной полиции сообщил «небезразличный гражданин».

Автомобиль ехал в сторону проспекта Гагарина. Копы его остановили.

«В ходе общения инспекторы обнаружили у водителя признаки алкогольного опьянения. Осмотр на состояние опьянения мужчина прошел с помощью прибора «Drager Alcotest», результат которого составил 1,75 промилле», — сообщила пресс-служба Патрульной полиции Харьковской области.

Когда же полицейские сообщили водителю, что на него составят админпротоколы, он предложил «решить вопрос» за 300 долларов США.

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«На предупреждение об уголовной ответственности за предложение неправомерной выгоды гражданин не реагировал, потому на место патрульные вызвали следственно-оперативную группу. В дальнейшем оценку его действиям дадут следователи», — отметили в Патрульной полиции.

Также на водителя составили админпротокол за управление авто в нетрезвом виде.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 10 марта 2024 в 08:17;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О том, что водитель автомобиля «Ford» сел за руль нетрезвым, патрульной полиции сообщил «небезразличный гражданин»".