Ищут виновника ДТП: на Харьковщине насмерть сбили мужчину
В Мерефе случилось смертельное ДТП 8 марта, сообщили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.
«8 марта около 18:50 возле дома 38 по улице Днепровской в городе Мерефа в районе остановки «Артемовка» неустановленный автомобиль совершил наезд на 65-летнего мужчину и скрылся с места. На следующий день от полученных травм пострадавший скончался в больнице», — сообщили в ГУНП.
Тех, кто стал свидетелями ДТП, или же имеет какую-либо информацию о происшествии, просят обращаться по телефонам: 099-073-24-99 или 102.
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- • Дата публикации материала: 10 марта 2024 в 12:13;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Мерефе случилось смертельное ДТП 8 марта, сообщили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области".