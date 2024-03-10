Ищут виновника ДТП: на Харьковщине насмерть сбили мужчину

В Мерефе случилось смертельное ДТП 8 марта, сообщили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.

«8 марта около 18:50 возле дома 38 по улице Днепровской в городе Мерефа в районе остановки «Артемовка» неустановленный автомобиль совершил наезд на 65-летнего мужчину и скрылся с места. На следующий день от полученных травм пострадавший скончался в больнице», — сообщили в ГУНП.

Тех, кто стал свидетелями ДТП, или же имеет какую-либо информацию о происшествии, просят обращаться по телефонам: 099-073-24-99 или 102.

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