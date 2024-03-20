Без штурмов, но с обстрелами и авиаударами — Генштаб о сутках на Харьковщине

Сутки на Харьковщине прошли без вражеских штурмовых действий, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.

При этом военные РФ нанесли авиаудары в районах населенных пунктов Александровка, Казачья Лопань и Ветеринарное.

Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Гатище, Волчанск, Бударки, Амбарное, Двуречная, Синьковка, Петропавловка и Берестовое.