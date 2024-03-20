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Без штурмов, но с обстрелами и авиаударами — Генштаб о сутках на Харьковщине

Происшествия 19:11   20.03.2024
Елена Нагорная
Без штурмов, но с обстрелами и авиаударами — Генштаб о сутках на Харьковщине Фото: Генштаб ВСУ

Сутки на Харьковщине прошли без вражеских штурмовых действий, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.

При этом военные РФ нанесли авиаудары в районах населенных пунктов Александровка, Казачья Лопань и Ветеринарное.

Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Гатище, Волчанск, Бударки, Амбарное, Двуречная, Синьковка, Петропавловка и Берестовое.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 20 марта 2024 в 19:11;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сутки на Харьковщине прошли без вражеских штурмовых действий, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00".