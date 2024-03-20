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Без штурмів, але з обстрілами та авіаударами – Генштаб про добу на Харківщині

Події 19:11   20.03.2024
Олена Нагорна
Без штурмів, але з обстрілами та авіаударами – Генштаб про добу на Харківщині Фото: Генштаб ЗСУ

Доба на Харківщині минула без ворожих штурмових дій, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00.

Водночас військові РФ завдали авіаударів в районах населених пунктів Олександрівка, Козача Лопань та Ветеринарне.

Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Гатище, Вовчанськ, Бударки, Амбарне, Дворічна, Синьківка, Петропавлівка та Берестове.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 20 Березня 2024 в 19:11;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Доба на Харківщині минула без ворожих штурмових дій, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00".