Пострадавшие есть в Харькове из-за ракетного удара по городу – Терехов
В настоящее время количество пострадавших уточняется, сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.
«В результате сегодняшнего удара по Харькову пострадали. Их количество и степень ранения уточняется. На месте прилета очень большой пожар. На месте работают все соответствующие службы и волонтеры», – рассказал Терехов.
Ракета ударила по зданию в Холодногорском районе, сообщил бригадный генерал юстиции Сергей Мельник
20 марта около 13 часов мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что в Харькове слышен взрыв, а бригадный генерал юстиции Сергей Мельник призвал находиться в укрытии.
Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что оккупанты в очередной раз ударили по одному из районов Харькова и под завалами могут находиться люди.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: завали, Игорь Терехов, пострадавшие, ракета, ракетний удар, россияне, удар, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 20 марта 2024 в 13:48;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В настоящее время количество пострадавших уточняется, сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.".