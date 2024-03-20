Пострадавшие есть в Харькове из-за ракетного удара по городу – Терехов

В настоящее время количество пострадавших уточняется, сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

«В результате сегодняшнего удара по Харькову пострадали. Их количество и степень ранения уточняется. На месте прилета очень большой пожар. На месте работают все соответствующие службы и волонтеры», – рассказал Терехов.

Ракета ударила по зданию в Холодногорском районе, сообщил бригадный генерал юстиции Сергей Мельник

20 марта около 13 часов мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что в Харькове слышен взрыв, а бригадный генерал юстиции Сергей Мельник призвал находиться в укрытии.

Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что оккупанты в очередной раз ударили по одному из районов Харькова и под завалами могут находиться люди.