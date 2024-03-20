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Постраждалі є в Харкові через ракетний удар по місту – Терехов

Події 13:48   20.03.2024
Оксана Якушко
Постраждалі є в Харкові через ракетний удар по місту – Терехов

Наразі кількість постраждалих уточнюється, повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

«Внаслідок сьогоднішнього удару по Харкову є постраждалі. Їхня кількість і ступінь поранень уточнюється. На місці «прильоту» дуже велика пожежа. На місці працюють усі відповідні служби та волонтери», – розповів Терехов.

Ракета вдарила по будівлі у Холодногірському районі, повідомив бригадний генерал юстиції Сергій Мельник.

20 березня близько 13 години мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що у Харкові чутно вибух, а бригадний генерал юстиції Сергій Мельник закликав перебувати в укритті.

Начальник ХОВА Олег Синєгубов заявив, що окупанти вкотре вдарили по одному з районів Харкова і під завалами можуть перебувати люди.

Читайте також: Росіяни вдарили по району в Харкові, під завалами можуть бути люди – Синєгубов

Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 20 Березня 2024 в 13:48;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Наразі кількість постраждалих уточнюється, повідомив мер Харкова Ігор Терехов.".