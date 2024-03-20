Росіяни вдарили по району в Харкові, під завалами можуть бути люди – Синєгубов

Про руйнування в одному із районів Харкова внаслідок ракетного удару повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

«Окупанти вкотре вдарили по одному з районів Харкова. Під завалами можуть бути люди. На місці працюють всі профільні служби», зазначив Синєгубов.

Раніше мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що у Харкові чутно вибух, а бригадний генерал юстиції Сергій Мельник закликав перебувати в укритті.