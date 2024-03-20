Росіяни вдарили по району в Харкові, під завалами можуть бути люди – Синєгубов
Фото: Олег Синєгубов
Про руйнування в одному із районів Харкова внаслідок ракетного удару повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.
«Окупанти вкотре вдарили по одному з районів Харкова. Під завалами можуть бути люди. На місці працюють всі профільні служби», зазначив Синєгубов.
Раніше мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що у Харкові чутно вибух, а бригадний генерал юстиції Сергій Мельник закликав перебувати в укритті.
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- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: завал, Олег Синегубов, район Харькова, ракета, росіяни, удар, Харків, хова;
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- • Дата публікації матеріалу: 20 Березня 2024 в 13:23;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про руйнування в одному із районів Харкова внаслідок ракетного удару повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.".