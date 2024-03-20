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Россияне ударили по району Харькова, под завалами могут быть люди – Синегубов

Происшествия 13:23   20.03.2024
Оксана Якушко
Россияне ударили по району Харькова, под завалами могут быть люди – Синегубов Фото: Олег Синегубов

О разрушении в одном из районов Харькова в результате ракетного удара сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

«Оккупанты в очередной раз ударили по одному из районов Харькова. Под завалами могут находиться люди. На месте работают все профильные службы», – отметил Синегубов.

Ранее мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что в Харькове слышен взрыв, а бригадный генерал юстиции Сергей Мельник призвал находиться в укрытии.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 20 марта 2024 в 13:23;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О разрушении в одном из районов Харькова в результате ракетного удара сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.".