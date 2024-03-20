Россияне ударили по району Харькова, под завалами могут быть люди – Синегубов

О разрушении в одном из районов Харькова в результате ракетного удара сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

«Оккупанты в очередной раз ударили по одному из районов Харькова. Под завалами могут находиться люди. На месте работают все профильные службы», – отметил Синегубов.

Ранее мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что в Харькове слышен взрыв, а бригадный генерал юстиции Сергей Мельник призвал находиться в укрытии.