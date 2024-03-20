Россияне ударили по району Харькова, под завалами могут быть люди – Синегубов
Фото: Олег Синегубов
О разрушении в одном из районов Харькова в результате ракетного удара сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.
«Оккупанты в очередной раз ударили по одному из районов Харькова. Под завалами могут находиться люди. На месте работают все профильные службы», – отметил Синегубов.
Ранее мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что в Харькове слышен взрыв, а бригадный генерал юстиции Сергей Мельник призвал находиться в укрытии.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: завал, Олег Синегубов, район Харькова, ракета, россияне, удар, Харьков, хова;
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- • Дата публикации материала: 20 марта 2024 в 13:23;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О разрушении в одном из районов Харькова в результате ракетного удара сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.".