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Терехов сообщил, что в Харькове слышен взрыв, Мельник призвал идти в укрытие

Происшествия 13:07   20.03.2024
Оксана Якушко
Терехов сообщил, что в Харькове слышен взрыв, Мельник призвал идти в укрытие

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о взрыве в городе.

«Харьков и область: находимся в укрытии отбоя воздушной опасности!» – обратился к землякам бригадный генерал юстиции Сергей Мельник.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 20 марта 2024 в 13:07;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о взрыве в городе.".