Терехов сообщил, что в Харькове слышен взрыв, Мельник призвал идти в укрытие
Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о взрыве в городе.
«Харьков и область: находимся в укрытии отбоя воздушной опасности!» – обратился к землякам бригадный генерал юстиции Сергей Мельник.
Читайте также: Утром армия РФ скинула две КАБ на Харьковщину, есть раненый
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: взрыв, Игорь Терехов, мэр, Сергей Мельник, Харьков;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Терехов сообщил, что в Харькове слышен взрыв, Мельник призвал идти в укрытие»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 20 марта 2024 в 13:07;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о взрыве в городе.".