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Утром армия РФ скинула две КАБ на Харьковщину, есть раненый

Происшествия 08:22   20.03.2024
Оксана Горун
Утром армия РФ скинула две КАБ на Харьковщину, есть раненый Фото: Дергачевская ГВА

Около четырех утра террористы из РФ атаковали управляемыми авиабомбами Казачью Лопань.

 «В результате бомбардировок ранения средней тяжести получил местный житель 1967 года рождения. В настоящее время мужчина находится в больнице, его состояние стабильное», — сообщил начальник Дергачевской городской военной администрации Вячеслав Задоренко.

Начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко уточнил: у пострадавшего мужчины — множественные осколочные ранения. Его доставили в больницу.

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По данным Задоренко, в поселке повреждены частные дома, объекты гражданской инфраструктуры, автодорога, линии электропередач. На месте работают оперативные службы, ликвидируя последствия «прилетов».

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 20 марта 2024 в 08:22;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Около четырех утра террористы из РФ атаковали управляемыми авиабомбами Казачью Лопань".