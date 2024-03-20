Утром армия РФ скинула две КАБ на Харьковщину, есть раненый

Около четырех утра террористы из РФ атаковали управляемыми авиабомбами Казачью Лопань.

«В результате бомбардировок ранения средней тяжести получил местный житель 1967 года рождения. В настоящее время мужчина находится в больнице, его состояние стабильное», — сообщил начальник Дергачевской городской военной администрации Вячеслав Задоренко.

Начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко уточнил: у пострадавшего мужчины — множественные осколочные ранения. Его доставили в больницу.

По данным Задоренко, в поселке повреждены частные дома, объекты гражданской инфраструктуры, автодорога, линии электропередач. На месте работают оперативные службы, ликвидируя последствия «прилетов».