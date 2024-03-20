Утром армия РФ скинула две КАБ на Харьковщину, есть раненый
Фото: Дергачевская ГВА
Около четырех утра террористы из РФ атаковали управляемыми авиабомбами Казачью Лопань.
«В результате бомбардировок ранения средней тяжести получил местный житель 1967 года рождения. В настоящее время мужчина находится в больнице, его состояние стабильное», — сообщил начальник Дергачевской городской военной администрации Вячеслав Задоренко.
Начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко уточнил: у пострадавшего мужчины — множественные осколочные ранения. Его доставили в больницу.
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По данным Задоренко, в поселке повреждены частные дома, объекты гражданской инфраструктуры, автодорога, линии электропередач. На месте работают оперативные службы, ликвидируя последствия «прилетов».
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: авиабомбы, задоренко, Казачья Лопань, новости Харькова, поранений, раненый;
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- • Дата публикации материала: 20 марта 2024 в 08:22;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Около четырех утра террористы из РФ атаковали управляемыми авиабомбами Казачью Лопань".