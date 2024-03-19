Поселки разрушены на 100%: объявят ли на Дергачевщине принудительную эвакуацию
Враг почти каждый день обстреливает населенные пункты Дергачевской громады на Харьковщине. Есть населенные пункты, находящиеся вдоль госграницы, разрушенные почти на 100%, сообщил в эфире «Суспільне. Студія» начальник Дергачевской городской военной администрации Вячеслав Задоренко.
«Это поселок Ветеринарное и поселок Гранов, Шевченко. В Шевченко нет людей, в поселке Ветеринарное остается семь человек, у которых нет желания покидать этот населенный пункт», — отметил Задоренко.
В поселке Казачья Лопань, которую утром 19 марта армия РФ атаковала авиабомбами, сейчас проживает около тысячи человек. Местное население призывают по возможности эвакуироваться, сказал Задоренко.
«Мы постоянно общаемся с нашими военными, которые надежно держат границу. Если будет какая-нибудь угроза со стороны РФ, конечно, будем объявлять принудительную эвакуацию. Сейчас на направлении Белгородщины, по информации наших военных, нет концентрации российских сил, для каких-то панических настроений или контрнаступлений на нашу территорию. Единственная угроза сейчас для местных людей – это обстрелы, которые, к сожалению, наносит враг», – объяснил Задоренко.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: дергачевщина, задоренко, Казачья Лопань, поселки, харьковщина, эвакуация;
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- • Дата публикации материала: 19 марта 2024 в 16:00;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Враг почти каждый день обстреливает населенные пункты Дергачевской громады на Харьковщине. Есть населенные пункты, находящиеся вдоль госграницы, разрушенные почти на 100%, сообщил в эфире «Суспільне. Студія» начальник Дергачевской городской военной администрации Вячеслав Задоренко.".