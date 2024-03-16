Где на Харьковщине объявлена принудительная и обязательная эвакуация (список)
Принудительную эвакуацию семей с детьми проведут из 18 населенных пунктов Купянского района, а обязательная объявлена в 55.
Два приказа начальника ХОВА Олега Синегубова о принудительной и обязательной эвакуации от 14 марта опубликовали на сайте Великобурлукской громады.
В документе о принудительной эвакуации говорится, что из 18 населенных пунктов в течение 60 суток со дня издания приказа должны вывезти детей с родителями или лицами, их заменяющими или другими законными представителями. Департамент науки и образования ХОВА должен обеспечить в общежитиях учебных заведений 300 дополнительных мест для эвакуированных.
Принудительная эвакуация будет проводиться из семи сел Великобурлукской громады (Андреевка, Екатериновка, Малый Бурлук, Рогозянка, Садовод, Стецковка и Шевченково) и из 11 сел и поселков Ольховатской громады (Анискино, Ольховатка, Водяное, Грачевка, Долгенькое, Зарубинка, Лобановка, Николаевка, Нефедовка, Устиновка и Черное).
Обязательная эвакуация объявлена из 55 населенных пунктов Купянского района. Ее также должны провести в течение 60 суток со дня приказа, а в общежитиях учебных заведений подготовят 700 мест.
В перечень вошли 40 населенных пунктов Великобурлукской громады, 9 — Ольховатской, 5- Кондрашевской и один — Куриловской.
Напомним, 7 марта начальник ХОВА Олег Синегубов сообщал, что Совет обороны области принял решение о принудительной эвакуации детей с их родителями из 18 населенных пунктов Великобурлукской и Ольховатской громад.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: купянск, Купянский район, приказы, синєгубов, синегубов, Харьков, эвакуация;
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- • Дата публикации материала: 16 марта 2024 в 12:13;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Принудительную эвакуацию семей с детьми проведут из 18 населенных пунктов Купянского района".