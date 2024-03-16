Де на Харківщині оголошено примусову та обов’язкову евакуацію (перелік)

Примусову евакуацію сімей із дітьми проведуть із 18 населених пунктів Куп’янського району, а обов’язкова оголошена у 55.

Два накази начальника ХОВА Олега Синєгубова про примусову та обов’язкову евакуацію від 14 березня опублікували на сайті Великобурлуцької громади.

У документі про примусову евакуацію йдеться, що з 18 населених пунктів протягом 60 діб з дня видання наказу мають вивезти дітей з батьками чи особами, які їх замінюють або іншими законними представниками. Департамент науки та освіти ХОВА має забезпечити у гуртожитках навчальних закладів 300 додаткових місць для евакуйованих.

Примусова евакуація відбуватиметься з семи сіл Великобурлуцької громади (Андріївка, Катеринівка, Малий Бурлук, Рогозянка, Садовод, Стецьківка та Шевченкове) і з 11 сіл та селищ Вільхуватської громади (Анискине, Вільхуватка, Водяне, Грачівка, Довгеньке, Зарубинка, Лобанівка, Миколаївка, Нефедівка, Устинівка та Чорне).

Обов’язкову евакуацію оголошено з 55 населених пунктів Куп’янського району. Її також мають провести протягом 60 діб від дня наказу, а у гуртожитках навчальних закладів підготують 700 місць.

До переліку увійшли 40 населених пунктів Великобурлуцької громади, 9 – Вільхуватської, 5 – Кіндрашівської та один – Курилівської.

Нагадаємо, 7 березня начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомляв, що Рада оборони області ухвалила рішення щодо примусової евакуації дітей з їхніми батьками з 18 населених пунктів Великобурлуцької та Вільхуватської громад.