Де на Харківщині оголошено примусову та обов’язкову евакуацію (перелік)
Примусову евакуацію сімей із дітьми проведуть із 18 населених пунктів Куп’янського району, а обов’язкова оголошена у 55.
Два накази начальника ХОВА Олега Синєгубова про примусову та обов’язкову евакуацію від 14 березня опублікували на сайті Великобурлуцької громади.
У документі про примусову евакуацію йдеться, що з 18 населених пунктів протягом 60 діб з дня видання наказу мають вивезти дітей з батьками чи особами, які їх замінюють або іншими законними представниками. Департамент науки та освіти ХОВА має забезпечити у гуртожитках навчальних закладів 300 додаткових місць для евакуйованих.
Примусова евакуація відбуватиметься з семи сіл Великобурлуцької громади (Андріївка, Катеринівка, Малий Бурлук, Рогозянка, Садовод, Стецьківка та Шевченкове) і з 11 сіл та селищ Вільхуватської громади (Анискине, Вільхуватка, Водяне, Грачівка, Довгеньке, Зарубинка, Лобанівка, Миколаївка, Нефедівка, Устинівка та Чорне).
Обов’язкову евакуацію оголошено з 55 населених пунктів Куп’янського району. Її також мають провести протягом 60 діб від дня наказу, а у гуртожитках навчальних закладів підготують 700 місць.
До переліку увійшли 40 населених пунктів Великобурлуцької громади, 9 – Вільхуватської, 5 – Кіндрашівської та один – Курилівської.
Нагадаємо, 7 березня начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомляв, що Рада оборони області ухвалила рішення щодо примусової евакуації дітей з їхніми батьками з 18 населених пунктів Великобурлуцької та Вільхуватської громад.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: евакуація, куп'янск, Купянский район, приказы, сінєгубов, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 16 Березня 2024 в 12:13;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Примусову евакуацію сімей із дітьми проведуть із 18 населених пунктів Куп’янського району, а обов’язкова оголошена у 55".