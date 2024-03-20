Что было в здании в Харькове, по которому прилетела Х-59 (видео полиции)

В многоэтажке в Холодногорском районе, по которой около 13 часов военные РФ нанесли ракетный удар, находятся только производственные помещения и офисы, рассказал начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко.

Он отметил, что ракетой, предварительно Х-59, враг попал по абсолютно гражданскому объекту.

«Эта многоэтажка используется в промышленных целях. Здесь есть как производственные помещения, где производится мебель, так и расположены офисы предпринимателей. Это акт терроризма потому, что удар был нанесен в то время, когда максимальное количество людей находится на рабочих местах. То есть удар нанесен с целью уничтожения мирного населения. На объекте не было ни одного военного и ни одной единицы военной техники», — рассказал Тимошко.

По его данным, на момент удара в помещениях было около десяти человек.

Напомним, около 13 часов 20 марта в Харькове прогремел взрыв. Враг ударил ракетой по зданию в Холодногорском районе, сообщил бригадный генерал юстиции Сергей Мельник. По предварительным данным облуправления Нацполиции и областной прокуратуры, удар был нанесен ракетой Х-59. Повреждены помещения гражданского предприятия, автомобили. Возник масштабный пожар. По данным начальника ХОВА Олега Синегубова, в помещении была типография. На данный момент известно о семи пострадавших. Шесть человек госпитализировали, один — отказался от госпитализации. Спасатели продолжают деблокировать людей из-под завалов. Площадь пожара возросла до 10 тысяч квадратных метров.