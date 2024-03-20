Что было в здании в Харькове, по которому прилетела Х-59 (видео полиции)
В многоэтажке в Холодногорском районе, по которой около 13 часов военные РФ нанесли ракетный удар, находятся только производственные помещения и офисы, рассказал начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко.
Он отметил, что ракетой, предварительно Х-59, враг попал по абсолютно гражданскому объекту.
«Эта многоэтажка используется в промышленных целях. Здесь есть как производственные помещения, где производится мебель, так и расположены офисы предпринимателей. Это акт терроризма потому, что удар был нанесен в то время, когда максимальное количество людей находится на рабочих местах. То есть удар нанесен с целью уничтожения мирного населения. На объекте не было ни одного военного и ни одной единицы военной техники», — рассказал Тимошко.
По его данным, на момент удара в помещениях было около десяти человек.
Напомним, около 13 часов 20 марта в Харькове прогремел взрыв. Враг ударил ракетой по зданию в Холодногорском районе, сообщил бригадный генерал юстиции Сергей Мельник. По предварительным данным облуправления Нацполиции и областной прокуратуры, удар был нанесен ракетой Х-59. Повреждены помещения гражданского предприятия, автомобили. Возник масштабный пожар. По данным начальника ХОВА Олега Синегубова, в помещении была типография. На данный момент известно о семи пострадавших. Шесть человек госпитализировали, один — отказался от госпитализации. Спасатели продолжают деблокировать людей из-под завалов. Площадь пожара возросла до 10 тысяч квадратных метров.
Читайте также: Уже пять погибших от удара по Харькову: из-под завалов достали тело мужчины
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Репортаж, Харьков; Теги: здание, полиция, ракетний удар, тимошко, Харьков, Холодногорский район;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Что было в здании в Харькове, по которому прилетела Х-59 (видео полиции)»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 20 марта 2024 в 18:12;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В многоэтажке в Холодногорском районе, по которой около 13 часов военные РФ нанесли ракетный удар, есть только производственные помещения и офисы".