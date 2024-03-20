10 человек могут находиться под завалами в Харькове – Синегубов

Три человека нашли без признаков жизни на месте попадания ракеты в Харькове, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов в эфире телемарафона.

«По Харькову, по Холодногорскому району, по промышленной зоне россияне нанесли ракетный удар. Сейчас на месте продолжается большой пожар, поскольку там, в этом помещении, находилась типография. Да, действительно, одного человека достали без признаков жизни. Затем еще два тела идентифицированы так же, без признаков жизни. Пять человек пострадали. Два человека в тяжелом состоянии, два человека в среднем, один в легком состоянии. Под завалами, по нашей информации, еще могут находиться около 10 человек», – рассказал Синегубов.

Напомним, 20 марта около 13 часов мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что в Харькове слышен взрыв, а бригадный генерал юстиции Сергей Мельник призвал находиться в укрытии. Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что оккупанты в очередной раз ударили по одному из районов Харькова и под завалами могут находиться люди. Ракета ударила по зданию в Холодногорском районе, сообщил бригадный генерал юстиции Сергей Мельник.

Позже стало известно о троих погибших и пяти раненых и что удар нанесли россияне ракетой Х-59.