10 человек могут находиться под завалами в Харькове – Синегубов
Три человека нашли без признаков жизни на месте попадания ракеты в Харькове, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов в эфире телемарафона.
«По Харькову, по Холодногорскому району, по промышленной зоне россияне нанесли ракетный удар. Сейчас на месте продолжается большой пожар, поскольку там, в этом помещении, находилась типография. Да, действительно, одного человека достали без признаков жизни. Затем еще два тела идентифицированы так же, без признаков жизни. Пять человек пострадали. Два человека в тяжелом состоянии, два человека в среднем, один в легком состоянии. Под завалами, по нашей информации, еще могут находиться около 10 человек», – рассказал Синегубов.
Напомним, 20 марта около 13 часов мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что в Харькове слышен взрыв, а бригадный генерал юстиции Сергей Мельник призвал находиться в укрытии. Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что оккупанты в очередной раз ударили по одному из районов Харькова и под завалами могут находиться люди. Ракета ударила по зданию в Холодногорском районе, сообщил бригадный генерал юстиции Сергей Мельник.
Позже стало известно о троих погибших и пяти раненых и что удар нанесли россияне ракетой Х-59.
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- • Дата публикации материала: 20 марта 2024 в 15:20;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Три человека нашли без признаков жизни на месте попадания ракеты в Харькове, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов в эфире телемарафона.".