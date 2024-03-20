Пожар на площади более 2 тысяч м² возник в Харькове из-за ракетного удара

В Харькове из-за российских обстрелов возник пожар, погиб человек, сообщили в ГСЧС в Харьковской области.

«Сегодня около 13 часов в результате вражеского удара в производственное здание на территории одного из предприятий города произошло возгорание на площади более 2 тысяч м². На месте происшествия нашли тело погибшего. Также известно о 5 пострадавших. Под завалами еще могут быть люди», – рассказали в ГСЧС.

Продолжаются аварийно-спасательные работы и тушение пожара. На месте также работают психологи ГСЧС.

Напомним, 20 марта около 13 часов мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что в Харькове слышен взрыв, а бригадный генерал юстиции Сергей Мельник призвал находиться в укрытии. Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что оккупанты в очередной раз ударили по одному из районов Харькова и под завалами могут находиться люди. Ракета ударила по зданию в Холодногорском районе, сообщил бригадный генерал юстиции Сергей Мельник.

Позже стало известно о троих погибших и пяти раненых.