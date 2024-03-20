Пожежа на площі понад 2 тисячі м² виникла у Харкові через ракетний удар
У Харкові через російські обстріли виникла пожежа, загинула людина, повідомили в ДСНС у Харківській області.
«Сьогодні близько 13-ї години внаслідок ворожого удару в виробничу будівлю на території одного з підприємств міста сталося загорання на площі понад 2 тисячі м². На місці події знайшли тіло загиблої особи. Також відомо про 5 постраждалих. Під завалами ще можуть бути люди», – розповіли в ДСНС.
Тривають аварійно-рятувальні роботи та гасіння пожежі. На місці також працюють психологи ДСНС.
Нагадаємо, 20 березня близько 13 години мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що у Харкові чутно вибух, а бригадний генерал юстиції Сергій Мельник закликав перебувати в укритті. Начальник ХОВА Олег Синєгубов заявив, що окупанти вкотре вдарили по одному з районів Харкова і під завалами можуть перебувати люди. Ракета вдарила по будівлі у Холодногірському районі, повідомив бригадний генерал юстиції Сергій Мельник.
Пізніше стало відомо про трьох загиблих та п’ятьох поранених. Росіяни поцілили по Харкову ракетою Х-59.
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- • Дата публікації матеріалу: 20 Березня 2024 в 15:01;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові через російські обстріли виникла пожежа, загинула людина, повідомили в ДСНС у Харківській області.".