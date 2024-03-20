Ракетний удар по Харкову: вже троє загиблих та п’ять поранених – поліція

Начальник Слідчого управління ГУНП у Харківській області Сергій Болвінов повідомив про наслідки “прильоту” по Харкову.

“Троє загиблих та п’ять поранених, масштабна пожежа”, – написав Болвінов у фейсбуці.

Він повідомив, що пошкоджено восьмиповерхівку та виробничий цех у Холодногірському районі. Пожежа охопила понад 1000 квадратних метрів.

“Звичайна типографія, цех з виробництва меблів і лакофарбової продукції. Серед поранених працівники підприємства, двоє з них у важкому стані. Триває рятувальна операція та гасіння пожежі”, – зазначив головний слідчий Харківщини.

Він визнав, що кількість жертв і постраждалих може бути більшою.

Нагадаємо, 20 березня близько 13 години мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що у Харкові чутно вибух, а бригадний генерал юстиції Сергій Мельник закликав перебувати в укритті. Начальник ХОВА Олег Синєгубов заявив, що окупанти вкотре вдарили по одному з районів Харкова і під завалами можуть перебувати люди. Ракета вдарила по будівлі у Холодногірському районі, повідомив бригадний генерал юстиції Сергій Мельник.