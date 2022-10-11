ДСНС: «На Харківщині ворог замінував фактично усі об’єкти інфраструктури»

Щоб відновити роботу газопроводів ы водопроводів на деокупованій Харківщині, потрібно всі об’єкти інфраструктури розмінувати, зазначив пресофіцер ДСНС України Олександр Хорунжий на брифінгу в Медіа Центрі України.

«На Харківщині постійно працює зведений загін ДСНС. Це понад 200 людей. І основна частина з них – піротехнічні підрозділи. Думали, що там буде певна кількість мінувань, але це перевищило усі наші розрахунки. Ворог замінував фактично усі об’єкти інфраструктури. Це ЛЕПи, газогони, водогони. Для того, щоб відновити як подачу світла, так і подачу газу і води, потрібно ці об’єкти розмінувати», – сказав Хорунжий.

За словами рятівника, на Харківщині тепер працюють найкращі піротехніки з усієї України.

«Щодня фактично розміновується та знешкоджується у нас від 1000 до 1500 боєприпасів. Це тільки на території Чугуївського, Ізюмського районів та Балаклії. Робота колосальна. Але вона не може проводитися так швидко, як нам би хотілося, бо ворог застосовує сучасні типи мін. Наприклад, така міна, як ПОМ-3, яка працює дистанційно та розрахована на рухи людини. Їх застосовують у комплексі із розтяжками, мінами іншого типу та протитанковими мінами. Крім того, ще міни-пастки існують. Доводиться піротехнікам розгадувати ці російські «ребуси» з мінної діяльності і поступово рухатися уперед», – розповів пресофіцер ДСНС.

Наразі службі дуже потрібна потужна піротехнічна техніка, яка допоможе розміновувати величезну територію Харківщини. Тому рятівники звертаються до міжнародних організацій і країн-донорів, які можуть надати Україні такі машини.