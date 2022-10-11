ГСЧС: «На Харьковщине враг заминировал фактически все объекты инфраструктуры»

Чтобы возобновить работу газопроводов и водопроводов на деоккупированной Харьковщине, нужно все объекты инфраструктуры разминировать, отметил пресс-офицер ГСЧС Украины Александр Хорунжий на брифинге в Медиа Центре Украины.

«В Харьковской области постоянно работает сведенный отряд ГСЧС. Это более 200 человек. И основная часть его – пиротехнические подразделения. Думали, что там будет определенное количество минирований, но это превысило все наши расчеты. Враг фактически заминировал все объекты инфраструктуры. Это ЛЭПы, газопроводы, водопроводы. Для того чтобы восстановить как подачу света, так и подачу газа и воды, нужно эти объекты разминировать», — сказал Хорунжий.

По словам спасателя, в Харьковской области теперь работают лучшие пиротехники со всей Украины.

«Каждый день фактически разминируется и обезвреживается у нас от 1000 до 1500 боеприпасов. Это только на территории Чугуевского, Изюмского районов и Балаклеи. Работа колоссальная. Но она не может производиться так быстро, как нам бы хотелось, потому что враг применяет современные типы мин. Например, такая мина, как ПОМ-3, которая работает дистанционно и рассчитана на движения человека. Их используют в комплексе с растяжками, минами другого типа и противотанковыми минами. Кроме того, еще мины-ловушки существуют. Приходится пиротехникам разгадывать эти российские «ребусы» по минной деятельности и постепенно двигаться вперед», – рассказал пресс-офицер ГСЧС.

В настоящее время службе очень нужна мощная пиротехническая техника, которая поможет разминировать огромную территорию Харьковщины. Поэтому спасатели обращаются к международным организациям и странам-донорам, которые могут предоставить Украине такие машины.