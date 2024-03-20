Ракетою Х-59 росіяни вдарили по Харкову

Попередньо внаслідок ракетної атаки по Харкову травмовані 66, 48, 38 та 47-річні чоловіки, повідомили в Нацполіції.

«20 березня близько 13:00 росіяни обстріляли Холодногірський район Харкова. За попередніми даними, удар був нанесений ракетою Х-59. Пошкоджений 5-поверховий будинок та автомобіль, приміщення приватного підприємства.Постраждали 66, 48, 38 та 47-річні чоловіки. Їх доставили до лікарні», – повідомили в Нацполіції.

Нагадаємо, 20 березня близько 13 години мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що у Харкові чутно вибух, а бригадний генерал юстиції Сергій Мельник закликав перебувати в укритті. Начальник ХОВА Олег Синєгубов заявив, що окупанти вкотре вдарили по одному з районів Харкова і під завалами можуть перебувати люди. Ракета вдарила по будівлі у Холодногірському районі, повідомив бригадний генерал юстиції Сергій Мельник.

Пізніше стало відомо про трьох загиблих та п’ятьох поранених.