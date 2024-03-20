Ракетою Х-59 росіяни вдарили по Харкову
Попередньо внаслідок ракетної атаки по Харкову травмовані 66, 48, 38 та 47-річні чоловіки, повідомили в Нацполіції.
«20 березня близько 13:00 росіяни обстріляли Холодногірський район Харкова. За попередніми даними, удар був нанесений ракетою Х-59. Пошкоджений 5-поверховий будинок та автомобіль, приміщення приватного підприємства.Постраждали 66, 48, 38 та 47-річні чоловіки. Їх доставили до лікарні», – повідомили в Нацполіції.
Нагадаємо, 20 березня близько 13 години мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що у Харкові чутно вибух, а бригадний генерал юстиції Сергій Мельник закликав перебувати в укритті. Начальник ХОВА Олег Синєгубов заявив, що окупанти вкотре вдарили по одному з районів Харкова і під завалами можуть перебувати люди. Ракета вдарила по будівлі у Холодногірському районі, повідомив бригадний генерал юстиції Сергій Мельник.
Пізніше стало відомо про трьох загиблих та п’ятьох поранених.
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- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: Нацполиция, ракета, ракета Х-59, росіяни, рф, удар, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 20 Березня 2024 в 14:45;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Попередньо внаслідок ракетної атаки по Харкову травмовані 66, 48, 38 та 47-річні чоловіки, повідомили в Нацполіції.".