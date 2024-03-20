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10 осіб можуть перебувати під завалами у Харкові – Синєгубов

Події 15:20   20.03.2024
Оксана Якушко
10 осіб можуть перебувати під завалами у Харкові – Синєгубов

Трьох осіб знайшли без ознак життя на місці влучання ракети у Харкові, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов в ефірі телемарафону.

«По Харкову, по Холодногірському району, по промисловій зоні росіяни завдавали удару. Зараз на місці триває досить велика пожежа, оскільки там, в цьому приміщенні, знаходилася типографія. Так, дійсно, одну людину дістали без ознак життя. Потім ще два тіла ідентифіковані так само, без ознак життя. П’ять людей постраждали. Дві людини у важкому стані, дві людини у середньому, одна людина у легкому стані. Під завалами, за нашою інформацією, ще можуть перебувати близько 10 людей», – розповів Синєгубов.

Нагадаємо, 20 березня близько 13 години мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що у Харкові чутно вибух, а бригадний генерал юстиції Сергій Мельник закликав перебувати в укритті. Начальник ХОВА Олег Синєгубов заявив, що окупанти вкотре вдарили по одному з районів Харкова і під завалами можуть перебувати люди. Ракета вдарила по будівлі у Холодногірському районі, повідомив бригадний генерал юстиції Сергій Мельник. Пізніше стало відомо про трьох загиблих та п’ятьох поранених. Росіяни поцілили по Харкову ракетою Х-59.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 20 Березня 2024 в 15:20;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Трьох осіб знайшли без ознак життя на місці влучання ракети у Харкові, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов в ефірі телемарафону.".