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Россияне резко активизировали наступление на Харьковщине: Генштаб о штурмах

Происшествия 07:21   20.03.2024
Оксана Горун
Россияне резко активизировали наступление на Харьковщине: Генштаб о штурмах Иллюстрация: карта DeepState

Генштаб ВСУ в сводке утром 20 марта проинформировал об активности армии РФ под Купянском, а также — обстрелах и авиаударах.

«На Купянском направлении враг совершил 10 безуспешных штурмов позиций Сил обороны в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области», — сообщил Генштаб.

Количество штурмов резко возросло. Последние пару суток попытки наступать оккупанты предпринимали по два-три раза, а до этого был длительный период затишья — вообще без атак.

Также продолжились авиаудары по приграничью. Пострадали Казачья Лопань, Мокрая Ракитная, Веселое и Избицкое.

В целом по территории Украины россияне нанесли 86 авиаударов, а также четыре раза били ракетами и 114 — из РСЗО. Артиллерия терроризировала 150 населенных пунктов страны. На фронте зафиксировали 80 боевых столкновений.

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«Авиация Сил обороны нанесла удары по шести районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по двум складам боеприпасов, одному наземному пункту управления БПЛА и одной станции РЭБ противника», — перечислили в ГШ.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 20 марта 2024 в 07:21;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Генштаб ВСУ в сводке утром 20 марта проинформировал об активности армии РФ под Купянском, а также — обстрелах и авиаударах".