Россияне резко активизировали наступление на Харьковщине: Генштаб о штурмах

Генштаб ВСУ в сводке утром 20 марта проинформировал об активности армии РФ под Купянском, а также — обстрелах и авиаударах.

«На Купянском направлении враг совершил 10 безуспешных штурмов позиций Сил обороны в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области», — сообщил Генштаб.

Количество штурмов резко возросло. Последние пару суток попытки наступать оккупанты предпринимали по два-три раза, а до этого был длительный период затишья — вообще без атак.

Также продолжились авиаудары по приграничью. Пострадали Казачья Лопань, Мокрая Ракитная, Веселое и Избицкое.

В целом по территории Украины россияне нанесли 86 авиаударов, а также четыре раза били ракетами и 114 — из РСЗО. Артиллерия терроризировала 150 населенных пунктов страны. На фронте зафиксировали 80 боевых столкновений.

«Авиация Сил обороны нанесла удары по шести районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по двум складам боеприпасов, одному наземному пункту управления БПЛА и одной станции РЭБ противника», — перечислили в ГШ.