Росіяни різко активізували наступ на Харківщині: Генштаб про штурми
Генштаб ЗСУ у зведенні вранці 20 березня поінформував про активність армії РФ під Куп’янськом, а також – обстріли та авіаудари.
“На Куп’янському напрямку ворог здійснив 10 безуспішних штурмів позицій Сил оборони в районі населеного пункту Синьківка Харківської області”, – повідомив Генштаб.
Кількість штурмів різко зросла. Останні кілька діб спроби наступати окупанти здійснювали по два-три рази, а до цього був тривалий період затишшя – взагалі без атак.
Також продовжилися авіаудари по прикордонню. Постраждали Козача Лопань, Мокра Рокитна, Веселе та Ізбицьке.
Загалом по території України росіяни завдали 86 авіаударів, а також чотири рази били ракетами та 114 – з РСЗВ. Артилерія тероризувала 150 населених пунктів країни. На фронті зафіксували 80 бойових зіткнень.
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“Авіація Сил оборони завдала ударів по шести районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки ворога. Підрозділами ракетних військ завдано ураження по двох складах боєприпасів, одному наземному пункту управління БПЛА та одній станції РЕБ противника“, – перерахували в ГШ.
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- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: війна, генштаб, зведення, обстріли;
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- • Дата публікації матеріалу: 20 Березня 2024 в 07:21;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Генштаб ЗСУ у зведенні вранці 20 березня поінформував про активність армії РФ під Куп’янськом, а також – обстріли та авіаудари".