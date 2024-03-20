Четверо погибших и 7 пострадавших в результате удара ракетой Х-59 по Харькову

Харьковская областная прокуратура уточнила количество погибших и пострадавших в результате ракетного удара по Харькову 20 марта.

«По состоянию на 16-22 7 человек пострадавших (из них 6 госпитализированы, 1 отказался). 4 человека погибли», — сообщил спикер Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко.

Напомним, 20 марта около 13 часов мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что в Харькове слышен взрыв, а бригадный генерал юстиции Сергей Мельник призвал находиться в укрытии. Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что оккупанты в очередной раз ударили по одному из районов Харькова и под завалами могут находиться люди. Ракета ударила по зданию в Холодногорском районе, сообщил бригадный генерал юстиции Сергей Мельник.

Позже стало известно о троих погибших и пяти раненых и что удар нанесли россияне ракетой Х-59.

Синегубов рассказал, что 10 человек могут быть под завалами.