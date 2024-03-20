Четверо загиблих і 7 постраждалих внаслідок удару ракетою Х-59 по Харкову
Харківська обласна прокуратура уточнила кількість загиблих та постраждалих внаслідок ракетного удару по Харкову 20 березня.
«Станом на 16-22 7 осіб постраждалих (з них 6 госпіталізовано, 1 відмовився). 4 особи загинули», – повідомив речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко.
Нагадаємо, 20 березня близько 13 години мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що у Харкові чутно вибух, а бригадний генерал юстиції Сергій Мельник закликав перебувати в укритті. Начальник ХОВА Олег Синєгубов заявив, що окупанти вкотре вдарили по одному з районів Харкова і під завалами можуть перебувати люди. Ракета вдарила по будівлі у Холодногірському районі, повідомив бригадний генерал юстиції Сергій Мельник. Пізніше стало відомо про трьох загиблих та п’ятьох поранених. Росіяни поцілили по Харкову ракетою Х-59. Синєгубов розповів, що ще 10 людей можуть бути під завалами.
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- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: Дмитрий Чубенко, загиблі, поранені, ракета Х-59, россяине, рф, удар ракетой, Харків, Харьковская областная прокуратура;
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- • Дата публікації матеріалу: 20 Березня 2024 в 16:42;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харківська обласна прокуратура уточнила кількість загиблих та постраждалих внаслідок ракетного удару по Харкову 20 березня. ".