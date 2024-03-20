Четверо загиблих і 7 постраждалих внаслідок удару ракетою Х-59 по Харкову

Харківська обласна прокуратура уточнила кількість загиблих та постраждалих внаслідок ракетного удару по Харкову 20 березня.

«Станом на 16-22 7 осіб постраждалих (з них 6 госпіталізовано, 1 відмовився). 4 особи загинули», – повідомив речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко.

Нагадаємо, 20 березня близько 13 години мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що у Харкові чутно вибух, а бригадний генерал юстиції Сергій Мельник закликав перебувати в укритті. Начальник ХОВА Олег Синєгубов заявив, що окупанти вкотре вдарили по одному з районів Харкова і під завалами можуть перебувати люди. Ракета вдарила по будівлі у Холодногірському районі, повідомив бригадний генерал юстиції Сергій Мельник. Пізніше стало відомо про трьох загиблих та п’ятьох поранених. Росіяни поцілили по Харкову ракетою Х-59. Синєгубов розповів, що ще 10 людей можуть бути під завалами.