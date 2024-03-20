Дим, вогонь, завали. Як виглядає місце, де поцілили ракетою у Харкові (відео)

Нацполіція, ДСНС в Харківській області та прокуратура показали, як ліквідують наслідки удару ракети Х-59 у Харкові.

На місці влучення гасять масштабну пожежу та розбирають завали.

Нагадаємо, 20 березня близько 13 години мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що у Харкові чутно вибух, а бригадний генерал юстиції Сергій Мельник закликав перебувати в укритті. Начальник ХОВА Олег Синєгубов заявив, що окупанти вкотре вдарили по одному з районів Харкова і під завалами можуть перебувати люди. Ракета вдарила по будівлі у Холодногірському районі, повідомив бригадний генерал юстиції Сергій Мельник. Пізніше стало відомо про трьох загиблих та п’ятьох поранених. Росіяни поцілили по Харкову ракетою Х-59.

Синєгубов розповів, що 10 людей можуть бути під завалами.