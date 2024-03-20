Дым, огонь, завалы. Как выглядит место, куда ударила ракета в Харькове (видео)
Нацполиция, ГСЧС в Харьковской области и прокуратура показали, как ликвидируют последствия удара по ракете Х-59 в Харькове.
На месте попадания тушат масштабный пожар и разбирают завалы.
Напомним, 20 марта около 13 часов мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что в Харькове слышен взрыв, а бригадный генерал юстиции Сергей Мельник призвал находиться в укрытии. Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что оккупанты в очередной раз ударили по одному из районов Харькова и под завалами могут находиться люди. Ракета ударила по зданию в Холодногорском районе, сообщил бригадный генерал юстиции Сергей Мельник.
Позже стало известно о троих погибших и пяти раненых и что удар нанесли россияне ракетой Х-59.
Синегубов рассказал, что 10 человек могут быть под завалами.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: ракета Х-59, ракетныйудар, Харьков, Харьковская областная прокуратура, Холодногорский район;
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- • Дата публикации материала: 20 марта 2024 в 16:12;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Нацполиция и прокуратура показали, как ликвидируют последствия удара по ракете Х-59 в Харькове.".