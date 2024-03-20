На Харьковщине ранен полицейский: били по городу кассетными боеприпасами

Купянск на Харьковщине вечером 19 марта попал под удар из РСЗО «Ураган». А по селу в Нововодолажской громаде прилетела ракета Х-59, сообщили в Нацполиции.

«Купянск. 19 марта около 17:35 кассетными суббоеприпасами из РСЗО «Ураган» военные рф обстреляли город. В результате вражеской атаки повреждены здания, автомобили полиции. Ранен полицейский», — сообщил начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко.

Также, по его данным, в течение суток из РСЗО дважды были по селу Одноробовка в Золочевской громаде. А по селу Мокрая Ракитная прилетела авиационная ракета.

«19 марта военные рф ударили ракетой Х-59 по Нововодолажской территориальной громаде. Повреждено имущество частного предприятия», — отметил Тимошко.

Напомним, также ночью по Казачьей Лопани нанесли удары двумя корректируемыми авиабомбами. Там ранен мужчина.