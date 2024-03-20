На Харківщині поранили поліціянта: били по місту касетними боєприпасами

Куп’янськ на Харківщині ввечері 19 березня потрапив під удар із РСЗВ “Ураган”. А по селу в Нововодолазькій громаді прилетіла ракета Х-59, повідомили в Нацполіції.

“Куп’янськ. 19 березня близько 17:35 касетними суббоєприпасами з РСЗВ “Ураган” військові рф обстріляли місто. Внаслідок ворожої атаки пошкоджено будівлі, автомобілі поліції. Поранено поліцейського”, – повідомив начальник ГУ Нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко.

Також, за його даними, протягом доби із РСЗВ двічі били по селу Одноробівка в Золочівській громаді. А по селу Мокра Рокитна прилетіла авіаційна ракета.

“19 березня військові рф вдарили ракетою Х-59 по Нововодолазькій територіальній громаді. Пошкоджено майно приватного підприємства”, – зазначив Тимошко.

Нагадаємо, також вночі по Козачій Лопані завдали ударів двома керованими авіабомбами. Там поранили чоловіка.