На Харківщині поранили поліціянта: били по місту касетними боєприпасами
Куп’янськ на Харківщині ввечері 19 березня потрапив під удар із РСЗВ “Ураган”. А по селу в Нововодолазькій громаді прилетіла ракета Х-59, повідомили в Нацполіції.
“Куп’янськ. 19 березня близько 17:35 касетними суббоєприпасами з РСЗВ “Ураган” військові рф обстріляли місто. Внаслідок ворожої атаки пошкоджено будівлі, автомобілі поліції. Поранено поліцейського”, – повідомив начальник ГУ Нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко.
Також, за його даними, протягом доби із РСЗВ двічі били по селу Одноробівка в Золочівській громаді. А по селу Мокра Рокитна прилетіла авіаційна ракета.
“19 березня військові рф вдарили ракетою Х-59 по Нововодолазькій територіальній громаді. Пошкоджено майно приватного підприємства”, – зазначив Тимошко.
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Нагадаємо, також вночі по Козачій Лопані завдали ударів двома керованими авіабомбами. Там поранили чоловіка.
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- • Дата публікації матеріалу: 20 Березня 2024 в 08:50;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Куп’янськ на Харківщині ввечері 19 березня потрапив під удар із РСЗВ “Ураган”. А по селу в Нововодолазькій громаді прилетіла ракета Х-59, повідомили в Нацполіції".