Пять человек пропали без вести после ракетного удара по Харькову — Терехов
Пять человек числятся пропавшими без вести после ракетного удара по Холодногорскому району Харькова около 13 часов 20 марта, сообщает мэр Игорь Терехов.
«Их личности установлены, но сами они не находятся ни среди раненых, ни среди погибших», — рассказал городской голова.
По его словам, поисково-спасательная операция продолжается. Пожар почти ликвидировали, есть только тление в поврежденном здании.
Напомним, около 13 часов 20 марта военные РФ нанесли ракетный удар по Холодногорскому району Харькова, по данным полиции, противокорабельной ракетой Х-35. Попали по зданию, где находятся производственные и офисные помещения. Возник масштабный пожар, который был локализован на площади 10 тысяч квадратных метров. В настоящее время известно о пяти погибших и девяти пострадавших. Среди погибших предварительно — две женщины и трое мужчин, их личности будут устанавливать с помощью ДНК-экспертиз.
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- • Дата публикации материала: 20 марта 2024 в 22:34;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Пять человек числятся пропавшими без вести после ракетного удара по Холодногорскому району".