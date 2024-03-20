П’ятеро людей зникли безвісти після ракетного удару по Харкову – Терехов

П’ятеро людей вважаються зниклими безвісти після ракетного удару по Холодногірському району Харкова близько 13-ї години 20 березня, повідомляє мер Ігор Терехов.

“Їхні особи встановлені, але самі вони не знаходяться ані серед поранених, ані серед загиблих”, – розповів міський голова.

За його словами, пошуково-рятувальна операція триває. Пожежу майже ліквідували, є лише тління у пошкодженій будівлі.

Нагадаємо, близько 13-ї години 20 березня військові РФ завдали ракетного удару по Холодногірському району Харкова, за даними поліції, протикорабельною ракетою Х-35. Поцілили по будівлі, де знаходяться виробничі та офісні приміщення. Виникла масштабна пожежа, яка була локалізована на площі 10 тисяч квадратних метрів. На цей час відомо про п’ятьох загиблих та дев’ятьох постраждалих. Серед загиблих попередньо – дві жінки та троє чоловіків, їхні особи встановлюватимуть за допомогою ДНК-експертиз.