Куди звертатися, якщо зник зв’язок із близькими після удару по Харкову

Слідчі та криміналісти з’ясовують, хто був у будівлі в Холодногірському районі Харкова, по якій близько 13-ї години ворог завдав ракетного удару.

Про це повідомляє начальник слідчого управління ГУ Нацполіції у Харківській області Сергій Болвінов. За його словами, на місці працює мобільний штаб.

“Ми вилучили журнали обліку співробітників та з’ясовуємо, скільки людей могло перебувати всередині будівлі під час вибуху“, – зазначає Болвінов.



Фото: фейсбук Сергія Болвінова

Усі, хто втратив зв’язок із близькими та знайомими після удару і припускають, що ті могли постраждати, можуть звертатися до слідчих поліції за телефоном +380934943162.

Нагадаємо, близько 13-ї години 20 березня у Харкові пролунав вибух. Ворог ударив ракетою по будівлі у Холодногірському районі, повідомив бригадний генерал юстиції Сергій Мельник. За попередніми даними облуправління Нацполіції та обласної прокуратури, удару було завдано ракетою Х-59. Пошкоджено приміщення цивільного підприємства, автомобілі. Виникла масштабна пожежа. За даними начальника ХОВА Олега Синєгубова, у приміщенні була типографія. На цей час відомо про чотирьох загиблих та сімох постраждалих. Шістьох людей ушпиталили, одна – відмовилася від госпіталізації. Рятувальники продовжують деблокувати людей із-під завалів. Площа пожежі зросла до 10 тисяч квадратних метрів.