Live
  • Ср 20.03.2024
  • Харків  +9°С
  • USD 39.13
  • EUR 42.46

Куди звертатися, якщо зник зв’язок із близькими після удару по Харкову

Події 17:11   20.03.2024
Олена Нагорна
Куди звертатися, якщо зник зв’язок із близькими після удару по Харкову

Слідчі та криміналісти з’ясовують, хто був у будівлі в Холодногірському районі Харкова, по якій близько 13-ї години ворог завдав ракетного удару.

Про це повідомляє начальник слідчого управління ГУ Нацполіції у Харківській області Сергій Болвінов. За його словами, на місці працює мобільний штаб.

Ми вилучили журнали обліку співробітників та з’ясовуємо, скільки людей могло перебувати всередині будівлі під час вибуху“, – зазначає Болвінов.


Фото: фейсбук Сергія Болвінова

Усі, хто втратив зв’язок із близькими та знайомими після удару і припускають, що ті могли постраждати, можуть звертатися до слідчих поліції за телефоном +380934943162.

Нагадаємо, близько 13-ї години 20 березня у Харкові пролунав вибух. Ворог ударив ракетою по будівлі у Холодногірському районі, повідомив бригадний генерал юстиції Сергій Мельник. За попередніми даними облуправління Нацполіції та обласної прокуратури, удару було завдано ракетою Х-59. Пошкоджено приміщення цивільного підприємства, автомобілі. Виникла масштабна пожежа. За даними начальника ХОВА Олега Синєгубова, у приміщенні була типографія. На цей час відомо про чотирьох загиблих та сімох постраждалих. Шістьох людей ушпиталили, одна – відмовилася від госпіталізації. Рятувальники продовжують деблокувати людей із-під завалів. Площа пожежі зросла до 10 тисяч квадратних метрів.

Автор: Олена Нагорна
Популярно
Куди звертатися, якщо зник зв’язок із близькими після удару по Харкову
Куди звертатися, якщо зник зв’язок із близькими після удару по Харкову
20.03.2024, 17:11
10 осіб можуть перебувати під завалами у Харкові – Синєгубов
10 осіб можуть перебувати під завалами у Харкові – Синєгубов
20.03.2024, 15:20
Ракетою Х-59 росіяни вдарили по Харкову
Ракетою Х-59 росіяни вдарили по Харкову
20.03.2024, 14:45
У Харкові демонтували меморіальну дошку Маяковському
У Харкові демонтували меморіальну дошку Маяковському
20.03.2024, 10:39
Четверо загиблих і 7 постраждалих внаслідок удару ракетою Х-59 по Харкову
Четверо загиблих і 7 постраждалих внаслідок удару ракетою Х-59 по Харкову
20.03.2024, 16:42
Дим, вогонь, завали. Як виглядає місце, де поцілили ракетою у Харкові (відео)
Дим, вогонь, завали. Як виглядає місце, де поцілили ракетою у Харкові (відео)
20.03.2024, 16:12

Новини за темою:

14:21
Ракетний удар по Харкову: вже троє загиблих та п’ять поранених – поліція
11:27
РФ вдарила по елеватору на Харківщині: пошкоджені трактор і авто ДСНС (фото)
12:41
Під обстріл росіян на Харківщині потрапили будівельники – Болвінов (фото)
10:23
Куди цілилися росіяни в Харкові: два “прильоти” – біля аеропорту
18:51
«Подарунки» від РФ: розтяжку знайшли на харківській кільцевій (фото, відео)

Ви читали новину: «Куди звертатися, якщо зник зв’язок із близькими після удару по Харкову»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 20 Березня 2024 в 17:11;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Слідчі та криміналісти з’ясовують, хто був у будівлі в Холодногірському районі Харкова, по якій близько 13-ї години ворог завдав ракетного удару".