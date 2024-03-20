Куда обращаться, если пропала связь с близкими после удара по Харькову
Следователи и криминалисты выясняют, кто был в здании в Холодногорском районе Харькова, по которому около 13 часов враг нанес ракетный удар.
Об этом сообщает начальник следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов. По его словам, на месте работает мобильный штаб.
«Мы изъяли журналы учета сотрудников и выясняем, сколько людей могло находиться внутри здания во время взрыва», — отмечает Болвинов.
Фото: Facebook Сергея Болвинова
Все, кто потерял связь с близкими и знакомыми после удара и предполагают, что те могли пострадать, — могут обращаться к следователям полиции по телефону +380934943162.
Напомним, около 13 часов 20 марта в Харькове прогремел взрыв. Враг ударил ракетой по зданию в Холодногорском районе, сообщил бригадный генерал юстиции Сергей Мельник. По предварительным данным облуправления Нацполиции и областной прокуратуры, удар был нанесен ракетой Х-59. Повреждены помещения гражданского предприятия, автомобили. Возник масштабный пожар. По данным начальника ХОВА Олега Синегубова, в помещении была типография. На данный момент известно о четырех погибших и семи пострадавших. Шесть человек госпитализировали, один — отказался от госпитализации. Спасатели продолжают деблокировать людей из-под завалов. Площадь пожара возросла до 10 тысяч квадратных метров.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: Болвинов, полиция, ракетний удар, Харьков, Холодногорский район;
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- • Дата публикации материала: 20 марта 2024 в 17:11;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Следователи и криминалисты выясняют, кто был в здании в Холодногорском районе Харькова, по которому около 13 часов враг нанес ракетный удар.".