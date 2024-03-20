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Куда обращаться, если пропала связь с близкими после удара по Харькову

Происшествия 17:11   20.03.2024
Елена Нагорная
Куда обращаться, если пропала связь с близкими после удара по Харькову Фото: Facebook Сергея Болвинова

Следователи и криминалисты выясняют, кто был в здании в Холодногорском районе Харькова, по которому около 13 часов враг нанес ракетный удар.

Об этом сообщает начальник следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов. По его словам, на месте работает мобильный штаб.

«Мы изъяли журналы учета сотрудников и выясняем, сколько людей могло находиться внутри здания во время взрыва», — отмечает Болвинов.


Фото: Facebook Сергея Болвинова

Все, кто потерял связь с близкими и знакомыми после удара и предполагают, что те могли пострадать, — могут обращаться к следователям полиции по телефону +380934943162.

Напомним, около 13 часов 20 марта в Харькове прогремел взрыв. Враг ударил ракетой по зданию в Холодногорском районе, сообщил бригадный генерал юстиции Сергей Мельник. По предварительным данным облуправления Нацполиции и областной прокуратуры, удар был нанесен ракетой Х-59. Повреждены помещения гражданского предприятия, автомобили. Возник масштабный пожар. По данным начальника ХОВА Олега Синегубова, в помещении была типография. На данный момент известно о четырех погибших и семи пострадавших. Шесть человек госпитализировали, один — отказался от госпитализации. Спасатели продолжают деблокировать людей из-под завалов. Площадь пожара возросла до 10 тысяч квадратных метров.

Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 20 марта 2024 в 17:11;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Следователи и криминалисты выясняют, кто был в здании в Холодногорском районе Харькова, по которому около 13 часов враг нанес ракетный удар.".