Две женщины и трое мужчин погибли от удара по Харькову, впереди ДНК-экспертиза

Среди пятерых погибших в результате удара по Холодногорскому району Харькова предварительно — две женщины и трое мужчин, сообщает начальник следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов.

Он отмечает, что все они — гражданские. Криминалисты отобрали образцы ДНК всех пяти тел и будут работать всю ночь.

«Должны установить и сравнить с теми образцами, которые предоставили родственники вероятных жертв… Всего в здании на момент обстрела было 65 человек, семеро получили ранения. Двое из них — в тяжелом состоянии, еще четверо тоже в больнице», — рассказал Болвинов.

Скорость ракеты в момент попадания, по его словам, могла быть более 1000 километров в час.



Фото: Facebook Сергея Болвинова

Напомним, около 13 часов 20 марта в Харькове прогремел взрыв. Стало известно, что удар был нанесен по зданию в Холодногорском районе. Как рассказал начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко, там находятся только производственные помещения и офисы. По данным начальника ХОВА Олега Синегубова, в помещении была типография. Возник масштабный пожар. На данный момент известно о пяти погибших. Еще семь человек пострадали. Шестерых раненых госпитализировали, одному помощь оказали на месте. Спасатели продолжают поиски людей под завалами. Пожар локализован на площади 10 тысяч квадратных метров. По последним данным правоохранителей, удар был нанесен противокорабельной ракетой Х-35.