О пяти пострадавших в Харькове уже известно – Терехов

Двоих пострадавших в результате ракетного удара по Харькову уже госпитализировали, сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

«Сейчас известно о пяти пострадавших. Двое уже госпитализированы, остальные осматриваются врачами и решаются вопросы направления в больницу. Впрочем, поисковая работа продолжается, как и тушение пожара», — рассказал Терехов.

20 марта около 13 часов мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что в Харькове слышен взрыв, а бригадный генерал юстиции Сергей Мельник призвал находиться в укрытии.

Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что оккупанты в очередной раз ударили по одному из районов Харькова и под завалами могут находиться люди.

Ракета ударила по зданию в Холодногорском районе, сообщил бригадный генерал юстиции Сергей Мельник