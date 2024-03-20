Про пʼятьох постраждалих у Харкові відомо наразі – Терехов

Двох постраждалих внаслідок ракетного удару по Харкову вже госпіталізували, повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

«Наразі відомо про п’ятьох постраждалих. Двоє вже госпіталізовано, решта оглядаються лікарями та вирішуються питання направлення до лікарні. Втім, пошукова робота продовжується, як і гасіння пожежі», – розповів Терехов.

20 березня близько 13 години мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що у Харкові чутно вибух, а бригадний генерал юстиції Сергій Мельник закликав перебувати в укритті.

Начальник ХОВА Олег Синєгубов заявив, що окупанти вкотре вдарили по одному з районів Харкова і під завалами можуть перебувати люди.

Ракета вдарила по будівлі у Холодногірському районі, повідомив бригадний генерал юстиції Сергій Мельник.