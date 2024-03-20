Пешехода насмерть сбили в Харькове рано утром
Фото: ГУНП в Харьковской области
В Харькове сразу после завершения комендантского часа 20 марта произошло смертельное ДТП.
«Дорожно-транспортное происшествие случилось 20 марта около 05:10 в районе перекрестка улиц Полтавский шлях и Дудинской. Автомобиль «Chevrolet» под управлением 33-летнего водителя совершил наезд на 40-летнего пешехода. В результате ДТП мужчина получил телесные повреждения, не совместимые с жизнью», — сообщили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.
Следователи уже обследовали место происшествия и сейчас выясняют его обстоятельства.
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Уголовное производство открыли за нарушение правил безопасности дорожного движения лицами, управляющими транспортными средствами.
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- • Дата публикации материала: 20 марта 2024 в 11:05;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове сразу после завершения комендантского часа 20 марта произошло смертельное ДТП".