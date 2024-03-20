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Пешехода насмерть сбили в Харькове рано утром

Происшествия 11:05   20.03.2024
Оксана Горун
Пешехода насмерть сбили в Харькове рано утром Фото: ГУНП в Харьковской области

В Харькове сразу после завершения комендантского часа 20 марта произошло смертельное ДТП.

«Дорожно-транспортное происшествие случилось 20 марта около 05:10 в районе перекрестка улиц Полтавский шлях и Дудинской. Автомобиль «Chevrolet» под управлением 33-летнего водителя совершил наезд на 40-летнего пешехода. В результате ДТП мужчина получил телесные повреждения, не совместимые с жизнью», — сообщили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Следователи уже обследовали место происшествия и сейчас выясняют его обстоятельства.

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Уголовное производство открыли за  нарушение правил безопасности дорожного движения лицами, управляющими транспортными средствами.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 20 марта 2024 в 11:05;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове сразу после завершения комендантского часа 20 марта произошло смертельное ДТП".