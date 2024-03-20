Пішохода на смерть збили у Харкові рано-вранці

У Харкові відразу після завершення комендантської години 20 березня сталася смертельна ДТП.

“Дорожньо-транспортна пригода сталася 20 березня близько 05:10 в районі перехрестя вулиць Полтавський Шлях та Дудинської. Автомобіль “Chevrolet” під керуванням 33-річного водія скоїв наїзд на 40-річного пішохода. Внаслідок ДТП чоловік отримав тілесні ушкодження не сумісні з життям“, – повідомили у відділі комунікації ГУ Нацполіції у Харківській області.

Слідчі вже обстежили місце події та наразі з’ясовують її обставини.

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Кримінальне провадження відкрили за порушення правил безпеки дорожнього руху особами, які керують транспортними засобами.