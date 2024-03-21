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У Харкові рятувальники ще працюють на місці вчорашнього “прильоту”: дані ДСНС

Події 07:57   21.03.2024
Оксана Горун
У Харкові рятувальники ще працюють на місці вчорашнього “прильоту”: дані ДСНС

Вранці 21 березня продовжується ліквідація наслідків удару російської ракети Х-35 у Харкові.

“Триває ліквідація масштабної надзвичайної ситуації, яку спричинили окупанти своїм ракетним ударом близько 13:00 у Харкові. Ракета влучила у виробничу будівлю цивільного підприємства. Внаслідок цієї терористичної атаки загинуло п’ять людей, дев’ять постраждали, 1 вдалось врятувати. О 17:44 вогнеборці локалізували пожежу на площі 10 тис. кв.м. Рятувальники продовжують працювати на місці події”, – повідомила пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.

Масштабну пожежу на Греківській у Харкові, яка виникла не через приліт, загасили 20 березня о 16:47.

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Окрім пожежі на Холодній горі в Харкові, через російські обстріли на Харківщині виникли ще дві: вранці 20 березня – у селі Подоли Куп’янського району. Горів будинок і господарча будівля. І о 14:43 – в районі села Курилівка, там спалахнули 2 гектари трави на відкритій території. Вогонь загасили о 16:20.

Нагадаємо, близько 13-ї години 20 березня військові РФ завдали ракетного удару по Холодногірському району Харкова, за даними поліції, протикорабельною ракетою Х-35. Поцілили по будівлі, де знаходяться виробничі та офісні приміщення. Виникла масштабна пожежа, яка була локалізована на площі 10 тисяч квадратних метрів. На цей час відомо про п’ятьох загиблих та дев’ятьох постраждалих. Серед загиблих попередньо – дві жінки та троє чоловіків, їхні особи встановлюватимуть за допомогою ДНК-експертиз.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 21 Березня 2024 в 07:57;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вранці 21 березня продовжується ліквідація наслідків удару російської ракети Х-35 у Харкові".