Терехов оголосив на завтра в Харкові день жалоби

Завтра, 22 березня, в Харкові буде день жалоби, повідомив мер міста Ігор Терехов в етері нацмарафону.

“Завтра в Харкові буде оголошено день жалоби за загиблими. На жаль, ми маємо на теперішній час п’ять людей, які загинули. Сім людей зараз знаходяться в лікарні, пошукові роботи тривають. Тривали всю ніч. Зараз теж продовжуються пошукові роботи“, – сказав Терехов, перебуваючи на місці вчорашнього “прильоту”.

Раніше мер повідомляв, що п’ятеро людей зникли безвісти після удару російської ракети по Харкову.

Він також поінформував про стан постраждалих.

“Є опіки, є поранення, але лікарі оцінюють стан як середньої тяжкості”, – зазначив мер.

Пресслужба Харківської міськради уточнила: на знак скорботи за загиблими на будинках та спорудах місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій у п’ятницю приспустять державні прапори, також на них будуть чорні стрічки.

“Буде заборонена розважальна музика на ринках, у торгових закладах, об’єктах громадського харчування тощо”, – відзначили в мерії.

Нагадаємо, близько 13-ї години 20 березня військові РФ завдали ракетного удару по Холодногірському району Харкова, за даними поліції, протикорабельною ракетою Х-35. Поцілили по будівлі, де знаходяться виробничі та офісні приміщення. Виникла масштабна пожежа, яка була локалізована на площі 10 тисяч квадратних метрів. На цей час відомо про п’ятьох загиблих та дев’ятьох постраждалих. Серед загиблих попередньо – дві жінки та троє чоловіків, їхні особи встановлюватимуть за допомогою ДНК-експертиз.