Повітряні тривоги у Харкові почастішали: мер розповів, як реагують жителі
У Харкові останніми тижнями кількість повітряних тривог різко зросла. У мерії працюють над тим, щоб їх диференціювати.
“Що стосується нехтування повітряними тривогами, то дійсно є випадки, коли люди, на жаль, нехтують повітряними тривогами. Але ми чудово розуміємо, що кількість повітряних тривог дуже збільшилась. І сьогодні ми працюємо над тим, щоби зробити таку систему диференційованих повітряних тривог. І ми створимо обов’язково таку систему, щоб люди розуміли, коли летять ракети на Харків, тоді лунатиме тривога“, – сказав у етері нацмарафону мер Харкова Ігор Терехов
При цьому він наголосив, що й за таких обставин Харків продовжує працювати: не зупиняються виробництва, працюють комунальні підприємства та громадський транспорт.
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“Я дуже вдячний усім нашим підприємцям, виробникам, які, попри постійну повітряну тривогу, попри обстріли та жахи війни, працюють”, – зазначив Терехов.
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- • Дата публікації матеріалу: 21 Березня 2024 в 09:52;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові останніми тижнями кількість повітряних тривог різко зросла. У мерії працюють над тим, щоб їх диференціювати".