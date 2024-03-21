Повітряні тривоги у Харкові почастішали: мер розповів, як реагують жителі

У Харкові останніми тижнями кількість повітряних тривог різко зросла. У мерії працюють над тим, щоб їх диференціювати.

“Що стосується нехтування повітряними тривогами, то дійсно є випадки, коли люди, на жаль, нехтують повітряними тривогами. Але ми чудово розуміємо, що кількість повітряних тривог дуже збільшилась. І сьогодні ми працюємо над тим, щоби зробити таку систему диференційованих повітряних тривог. І ми створимо обов’язково таку систему, щоб люди розуміли, коли летять ракети на Харків, тоді лунатиме тривога“, – сказав у етері нацмарафону мер Харкова Ігор Терехов

При цьому він наголосив, що й за таких обставин Харків продовжує працювати: не зупиняються виробництва, працюють комунальні підприємства та громадський транспорт.

Читайте також: Терехов оголосив на завтра в Харкові день жалоби

“Я дуже вдячний усім нашим підприємцям, виробникам, які, попри постійну повітряну тривогу, попри обстріли та жахи війни, працюють”, – зазначив Терехов.