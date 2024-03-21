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В Харькове украли светильники с Зеркальной струи (фото)

Общество 16:11   21.03.2024
Виктория Яковенко
В Харькове украли светильники с Зеркальной струи (фото) Фото: Харьковский горсовет

В центре Харькова неизвестные украли 14 светильников, которыми была обустроена Зеркальная струя.

Об этом сообщили в Харьковском горсовете. Пропажу светодиодных светильников коммунальщики обнаружили сегодня во время очередной проверки объекта. Сотрудники сразу написали соответствующее заявление в полицию.

Сейчас в СКП «Харьковзеленстрой» подсчитывают убытки и надеются, что злоумышленников найдут и светильники вернут на место.

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Фото: Харьковский горсовет

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 21 марта 2024 в 16:11;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В центре Харькова неизвестные украли 14 светильников, которыми была обустроена Зеркальная струя.".