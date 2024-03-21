В Харькове украли светильники с Зеркальной струи (фото)

В центре Харькова неизвестные украли 14 светильников, которыми была обустроена Зеркальная струя.

Об этом сообщили в Харьковском горсовете. Пропажу светодиодных светильников коммунальщики обнаружили сегодня во время очередной проверки объекта. Сотрудники сразу написали соответствующее заявление в полицию.

Сейчас в СКП «Харьковзеленстрой» подсчитывают убытки и надеются, что злоумышленников найдут и светильники вернут на место.