В Харькове украли светильники с Зеркальной струи (фото)
Фото: Харьковский горсовет
В центре Харькова неизвестные украли 14 светильников, которыми была обустроена Зеркальная струя.
Об этом сообщили в Харьковском горсовете. Пропажу светодиодных светильников коммунальщики обнаружили сегодня во время очередной проверки объекта. Сотрудники сразу написали соответствующее заявление в полицию.
Сейчас в СКП «Харьковзеленстрой» подсчитывают убытки и надеются, что злоумышленников найдут и светильники вернут на место.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: коммунальщики, міськрада, полиция, светильники, украли, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 21 марта 2024 в 16:11;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В центре Харькова неизвестные украли 14 светильников, которыми была обустроена Зеркальная струя.".