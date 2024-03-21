У Харкові вкрали світильники з Дзеркального струменя (фото)

У центрі Харкова невідомі вкрали 14 світильників, якими був облаштований Дзеркальний струмінь.

Про це повідомили у Харківській міськраді. Зникнення світлодіодних світильників комунальники виявили сьогодні під час чергової перевірки об’єкта. Працівники одразу написали відповідну заяву у поліцію.

Зараз в СКП «Харківзеленбуд» підраховують збитки та сподіваються, що зловмисників знайдуть і світильники повернуть на місце.