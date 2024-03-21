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У Харкові вкрали світильники з Дзеркального струменя (фото)

Суспільство 16:11   21.03.2024
Вікторія Яковенко
У Харкові вкрали світильники з Дзеркального струменя (фото) Фото: Харківська міськрада

У центрі Харкова невідомі вкрали 14 світильників, якими був облаштований Дзеркальний струмінь.

Про це повідомили у Харківській міськраді. Зникнення світлодіодних світильників комунальники виявили сьогодні під час чергової перевірки об’єкта. Працівники одразу написали відповідну заяву у поліцію.

Зараз в СКП «Харківзеленбуд» підраховують збитки та сподіваються, що зловмисників знайдуть і світильники повернуть на місце.

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Фото: Харківська міськрада

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 21 Березня 2024 в 16:11;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У центрі Харкова невідомі вкрали 14 світильників, якими був облаштований Дзеркальний струмінь.".