У Харкові вкрали світильники з Дзеркального струменя (фото)
Фото: Харківська міськрада
У центрі Харкова невідомі вкрали 14 світильників, якими був облаштований Дзеркальний струмінь.
Про це повідомили у Харківській міськраді. Зникнення світлодіодних світильників комунальники виявили сьогодні під час чергової перевірки об’єкта. Працівники одразу написали відповідну заяву у поліцію.
Зараз в СКП «Харківзеленбуд» підраховують збитки та сподіваються, що зловмисників знайдуть і світильники повернуть на місце.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: коммунальщики, міськрада, поліція, светильники, украли, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 21 Березня 2024 в 16:11;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У центрі Харкова невідомі вкрали 14 світильників, якими був облаштований Дзеркальний струмінь.".