В Харькове ликвидировали пожар на месте вчерашнего «прилета» (фото)
В 15:45 спасатели полностью потушили пожар, который произошел из-за вчерашнего удара РФ по Холодногорскому району.
«Площадь возгорания, возникшего из-за вражеского удара по гражданскому производственному предприятию города, составляла около 10 тыс.кв.м. На месте продолжаются аварийно-спасательные работы», — сообщили в ГСЧС Украины.
Напомним, около 13 часов 20 марта военные РФ нанесли ракетный удар по Холодногорскому району Харькова, по данным полиции, противокорабельной ракетой Х-35. Попали по зданию, где находятся производственные и офисные помещения. Возник масштабный пожар, который был локализован на площади 10 тысяч квадратных метров. В настоящее время известно о пяти погибших и десяти пострадавших. Среди погибших предварительно — две женщины и трое мужчин, их личности будут устанавливать с помощью ДНК-экспертиз.
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- • Дата публикации материала: 21 марта 2024 в 16:35;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В 15:45 спасатели полностью потушили пожар, который произошел из-за вчерашнего удара РФ по Холодногорскому району.".