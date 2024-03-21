Live
  • Чт 21.03.2024
  • Харьков  +7°С
  • USD 39.14
  • EUR 42.44

В Харькове ликвидировали пожар на месте вчерашнего «прилета» (фото)

Общество 16:35   21.03.2024
Виктория Яковенко
В Харькове ликвидировали пожар на месте вчерашнего «прилета» (фото) Фото: ГСЧС Украины

В 15:45 спасатели полностью потушили пожар, который произошел из-за вчерашнего удара РФ по Холодногорскому району.

«Площадь возгорания, возникшего из-за вражеского удара по гражданскому производственному предприятию города, составляла около 10 тыс.кв.м. На месте продолжаются аварийно-спасательные работы», — сообщили в ГСЧС Украины.

01

02

04

05
Фото: ГСЧС Украины

Напомним, около 13 часов 20 марта военные РФ нанесли ракетный удар по Холодногорскому району Харькова, по данным полиции, противокорабельной ракетой Х-35. Попали по зданию, где находятся производственные и офисные помещения. Возник масштабный пожар, который был локализован на площади 10 тысяч квадратных метров. В настоящее время известно о пяти погибших и десяти пострадавших. Среди погибших предварительно — две женщины и трое мужчин, их личности будут устанавливать с помощью ДНК-экспертиз.

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Главные новости Харькова 21 марта: удар «Искандера», объявили день траура
Главные новости Харькова 21 марта: удар «Искандера», объявили день траура
21.03.2024, 16:39
Работа в Харькове и области: вакансии от 11 до 28 тысяч гривен
Работа в Харькове и области: вакансии от 11 до 28 тысяч гривен
21.03.2024, 12:13
По Харьковщине били «Искандером»: поврежден железнодорожный вокзал, раненые
По Харьковщине били «Искандером»: поврежден железнодорожный вокзал, раненые
21.03.2024, 08:51
Удар по Холодногорскому району: на месте работают 100 ГСЧСников (видео)
Удар по Холодногорскому району: на месте работают 100 ГСЧСников (видео)
21.03.2024, 14:59
Строительство подземной школы в Харькове — на финишном этапе: когда за парты
Строительство подземной школы в Харькове — на финишном этапе: когда за парты
21.03.2024, 10:03
Противотанковую гранату и боеприпасы мужчина продавал в Харькове
Противотанковую гранату и боеприпасы мужчина продавал в Харькове
21.03.2024, 17:37

Новости по теме:

14:59
Удар по Холодногорскому району: на месте работают 100 ГСЧСников (видео)
10:25
Второй трактор за два дня подорвался у одного и того же села на Харьковщине
08:12
Женщину спасли на пожаре в Харькове
07:57
В Харькове спасатели еще работают на месте вчерашнего «прилета»: данные ГСЧС
20:20
Удар по Харькову: с кондиционера сняли мужчину, спасавшегося от огня (видео)

Вы читали новость: «В Харькове ликвидировали пожар на месте вчерашнего «прилета» (фото)»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 21 марта 2024 в 16:35;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В 15:45 спасатели полностью потушили пожар, который произошел из-за вчерашнего удара РФ по Холодногорскому району.".