Live
  • Чт 21.03.2024
  • Харків  +7°С
  • USD 39.14
  • EUR 42.44

У Харкові ліквідували пожежу на місці вчорашнього «прильоту» (фото)

Суспільство 16:35   21.03.2024
Вікторія Яковенко
У Харкові ліквідували пожежу на місці вчорашнього «прильоту» (фото)

О 15:45 рятувальники загасили пожежу, спричинену вчорашнім ударом РФ по Холодногірському району.

«Площа займання, яке виникло через ворожий удар по цивільному виробничому підприємству міста, становила близько 10 тис.кв.м. На місці продовжуються аварійно-пошукові роботи», – повідомили у ДСНС України.

01

02

04

05
Фото: ДСНС України

Нагадаємо, близько 13-ї години 20 березня військові РФ завдали ракетного удару по Холодногірському району Харкова, за даними поліції, протикорабельною ракетою Х-35. Поцілили по будівлі, де знаходяться виробничі та офісні приміщення. Виникла масштабна пожежа, яка була локалізована на площі 10 тисяч квадратних метрів. На цей час відомо про п’ятьох загиблих та десятьох постраждалих. Серед загиблих попередньо – дві жінки та троє чоловіків, їхні особи встановлюватимуть за допомогою ДНК-експертиз.

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Протитанкову гранату і боєприпаси чоловік продавав у Харкові
Протитанкову гранату і боєприпаси чоловік продавав у Харкові
21.03.2024, 17:37
Арсенал зброї знайшли у жителя Ізюмщини вдома: йому «світить» 7 років тюрми
Арсенал зброї знайшли у жителя Ізюмщини вдома: йому «світить» 7 років тюрми
21.03.2024, 15:29
На будівництві фортифікацій на Харківщині ледь не вкрали 20 млн грн: подробиці
На будівництві фортифікацій на Харківщині ледь не вкрали 20 млн грн: подробиці
21.03.2024, 16:57
У Харкові ліквідували пожежу на місці вчорашнього «прильоту» (фото)
У Харкові ліквідували пожежу на місці вчорашнього «прильоту» (фото)
21.03.2024, 16:35
Головні новини Харкова 21 березня: удар “Іскандера”, оголосили день жалоби
Головні новини Харкова 21 березня: удар “Іскандера”, оголосили день жалоби
21.03.2024, 16:39
У Харкові вкрали світильники з Дзеркального струменя (фото)
У Харкові вкрали світильники з Дзеркального струменя (фото)
21.03.2024, 16:11

Новини за темою:

14:59
Удар по Холодногірському району: на місці працюють 100 ДСНСників (відео)
10:25
Другий трактор за два дні підірвався біля того самого села на Харківщині
08:12
Жінку врятували на пожежі в Харкові
07:57
У Харкові рятувальники ще працюють на місці вчорашнього “прильоту”: дані ДСНС
20:20
Удар по Харкову: з кондиціонера зняли чоловіка, що рятувався від вогню (відео)

Ви читали новину: «У Харкові ліквідували пожежу на місці вчорашнього «прильоту» (фото)»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 21 Березня 2024 в 16:35;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "О 15:45 рятувальники загасили пожежу, спричинену вчорашнім ударом РФ по Холодногірському району.".