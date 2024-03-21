У Харкові ліквідували пожежу на місці вчорашнього «прильоту» (фото)

О 15:45 рятувальники загасили пожежу, спричинену вчорашнім ударом РФ по Холодногірському району.

«Площа займання, яке виникло через ворожий удар по цивільному виробничому підприємству міста, становила близько 10 тис.кв.м. На місці продовжуються аварійно-пошукові роботи», – повідомили у ДСНС України.

Нагадаємо, близько 13-ї години 20 березня військові РФ завдали ракетного удару по Холодногірському району Харкова, за даними поліції, протикорабельною ракетою Х-35. Поцілили по будівлі, де знаходяться виробничі та офісні приміщення. Виникла масштабна пожежа, яка була локалізована на площі 10 тисяч квадратних метрів. На цей час відомо про п’ятьох загиблих та десятьох постраждалих. Серед загиблих попередньо – дві жінки та троє чоловіків, їхні особи встановлюватимуть за допомогою ДНК-експертиз.