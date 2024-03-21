Удар по Холодногорскому району: на месте работают 100 ГСЧСников (видео)

В Холодногорском районе Харькова поисково-спасательная операция на месте ракетного удара по производственному зданию продолжается.

«Произошли частичные разрушения, а также пожар на верхних этажах, который постепенно перебросился на нижние этажи. Общая площадь пожара – около 10 тыс. кв. м. Были направлены 38 единиц техники, а также работали 180 человек личного состава ГСЧС. Сложность в том, что большая горючая загрузка на этажах – это и швейные цеха, и бумажные изделия, и пламя быстро распространялось», — рассказал пресс-секретарь ГУ ГСЧС в Харьковской области Евгений Василенко.

Сейчас на месте удара работают 100 ГСЧСников и 20 единиц техники. Спасатели разбирают поврежденные конструкции здания и расчищают все этажи от остатков сгоревших изделий из бумаги и ткани.

«Вчера были найдены на этом этаже два изуродованных тела. А на левом крыле человек на половину вышел из окна, задохнулся и обгорел. Выжить здесь было невозможно, был большой пожар. Сейчас ищем останки людей», — сказал начальник аварийно-спасательной части по ликвидации последствий ЧП Сергей Рашевский.

Напомним, около 13 часов 20 марта военные РФ нанесли ракетный удар по Холодногорскому району Харькова, по данным полиции, противокорабельной ракетой Х-35. Попали по зданию, где находятся производственные и офисные помещения. Возник масштабный пожар, который был локализован на площади 10 тысяч квадратных метров. В настоящее время известно о пяти погибших и десяти пострадавших. Среди погибших предварительно — две женщины и трое мужчин, их личности будут устанавливать с помощью ДНК-экспертиз.