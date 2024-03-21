Удар по Холодногірському району: на місці працюють 100 ДСНСників (відео)

У Холодногірському районі Харкова пошуково-рятувальна операція на місці ракетного удару по виробничій будівлі досі триває.

«Сталися часткові руйнації, а також пожежа на верхніх поверхах, яка поступова перекинулась на нижні поверхи. Загальна площа пожежі – близько 10 тис. кв. м. Було направлено 38 одиниць техніки, а також працювали 180 людей особового складу ДСНС. Складність в тому, що велика горюча загрузка на поверхах – це і швейні цехи, і паперові вироби, і полум’я швидко поширювалось», – розповів речник ГУ ДСНС в Харківській області Євген Василенко.

Наразі на місці удару працюють 100 ДСНСників та 20 одиниць техніки. Рятувальники розбирають пошкоджені конструкції будівлі та розчищають усі поверхи від залишків згорілих виробів з паперу та тканини.

«Вчора було знайдено на цьому поверсі два понівечені тіла. А на лівому крилі людина на половину вийшла з вікна, задихнулась і обгоріла. Вижити тут неможливо було, була велика пожежа. Зараз шукаємо останки людей», – сказав начальник аварійно-рятувальної частини з ліквідації наслідків НС Сергій Рашевський.

Нагадаємо, близько 13-ї години 20 березня військові РФ завдали ракетного удару по Холодногірському району Харкова, за даними поліції, протикорабельною ракетою Х-35. Поцілили по будівлі, де знаходяться виробничі та офісні приміщення. Виникла масштабна пожежа, яка була локалізована на площі 10 тисяч квадратних метрів. На цей час відомо про п’ятьох загиблих та десятьох постраждалих. Серед загиблих попередньо – дві жінки та троє чоловіків, їхні особи встановлюватимуть за допомогою ДНК-експертиз.